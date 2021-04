Kaja Kallas: koolide piirkonniti avamist veel arutame, aga see on mõeldav

Praegused piirangud kehtivad 25. aprillini. Arutasime koos teadusnõukojaga, kas on võimalik leevendada neid piiranguid aprilli lõpust. Paraku on olukord selline, et nakatumistase on samas kohas, kus olime veebruari keskpaigas. Toona olime sunnitud piiranguid just karmistama, sest nakatumistase oli nii kõrge, et koormus haiglavõrgule oli suur. Ka täna on meil haiglas üle 500 inimese, sealhulgas 51 inimest on juhitaval hingamisel. Kolmanda astme intensiivravi kohad on Covid-19-haigeid täis. Paraku on olukord selline, kus me ei saa lubada nakatumise järsku tõusu. Nakatumise platoo on liiga kõrge.