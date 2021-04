Isamaa volikogu: korraldame suurkogu esimesel võimalusel füüsilisel kujul

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder andis erakonna liikmetele ülevaate poliitilisest olukorrast. Seederi sõnul on Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni mitmed tegevused ja otsused tekitanud ühiskonnas õigustatud pahameelt: «Puudulik kriisijuhtimine ning segased sõnumid ja otsused on pälvinud kriitikat nii opositsioonilt kui ühiskonnalt laiemalt. Isamaa roll on juhtida tähelepanu nendele vigadele ja hoida ära suuremad eksimused ning pakkuda koalitsiooni poliitikale selget alternatiivi,» ütles Seeder.