Öpik: olukord koroonarindel on veidi paranenud

Öpiku sõnul on haiglaravil väga palju inimesi ning haigla personal on pika perioodi jooksul omajagu kurnatud. «Päris pikk tee nende inimeste paranemiseni on veel minna,» ütles Öpik.

«Üks parim meede viiruse vastu on vaktsineerimine,» rõhutas Öpik ja lisas, et kui meedikud pöörduvad inimese poole ja pakuvad vaktsiini, siis on see soovitav vastu võtta.