Ministrid: koolivaheajal ei maksa välismaale reisida

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna (RE) selgitas, et sel vaheajal ei peaks minema välismaale. «Oleme korduvalt näinud, et pärast vaheaga nakatumine kasvab,» toonitas Kersna. Tema sõnul on viimaste andmete põhjal näha, et aina enam tuuakse välismaalt nakkust sisse, ka uusi tüvesid.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) lausus, et kuigi vaheaeg on alati oodatud aeg, siis oleme näinud koroonakriisis, et see on alati toonud kaasa nakatumise kasvu. «Kindlasti ei ole välismaale minek hea tegu, eriti eksootilistesse riikidesse, kust tuuakse kaasa Lõuna-Aafrika koroonatüvi, mis ei pruugi aga vaktsiinile alluda,» manitses Kiik.

Aga mida siis koolivaheajal teha? «Nii tore on näha, et õues päike paistab – oma perega võiks kevadet õues nautida,» vastas Kersna.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) kinnitas, et loomulikult on perega koos olla kõige vahvam. «Mul on kodus teismeline tütar ja meile meeldib väga koos olla. Aga ma tean, et talle meeldib ka sõpradega koos olla,» lausus Riisalo ja lisas, et kui sõpradega suhelda, siis teha seda kahekaupa, ettevaatlikult ja õues.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma lisas, et vaheajaks tasub püsida ühe-kahe sõbra seltskonnas, kellega koos väljas käia. «Ma vaatan oma lapse pealt – ma ei ole varem näinud näinud, et ta osaleks nii palju maastikumängudel ja orienteerumistel,» soovitas Härma noortele. Ta lisas, et kui noor ei leia iseseisvalt tegevusi, siis tasuks vanematega koos otsida.

«Vaheaeg ei tähenda seda, et viirus puhkaks,» lisas minister Kiik.