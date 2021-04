Petturid saadavad Omniva nimel õngitsuskirju

Omniva manitseb tähelepanelikkusele

Libasõnumites palutakse sageli klientide andmeid (sh krediitkaardi andmeid), et nn postiettevõte saaks neile kohale toimetada paki, mis varem ei õnnestunud.

E-kiri saabub näiliselt Eesti Postilt või Omnivalt, kuid kirjas juhitakse inimene võõrale veebilehele. Omniva kutsub inimesi üles tähelepanelikkusele ning palub jälgida, kirjade sisu hoolikalt.

Igasugusesse teatesse, mis palub oma sisus tasuda makseid või juhatab kliendi võõrale veebilehele tuleb suhtuda skeptiliselt.

Juhul, kui tõesti peaks olema Omnivalt saabunud lunatasuga pakk, siis tuleb selle eest tasuda pakki kätte saades näiteks pakiautomaadi juures. Omniva ei küsi kunagi klientide finantsandmeid ega palu saadetise eest tasuda kirja teel.

Kindlasti tuleks tähelepanu pöörata, milliselt aadressilt antud teade saabub ja mis infot kiri sisaldab. Kui tegemist on võõrapärase aadressiga, siis tuleks kindlasti selle avamisest või linkidel klikkimisest hoiduda.

Tihti peidavad pahalased ka end näiliselt õigete meiliaadresside taha ning kasutavad ka korrektseid ettevõtte logosid, mis peaks kogenematu veebikülastaja silmis usaldusväärsust tõstma.

Petuskeemide osas tasub tähelepanelik olla ka teiste kullerfirmade klientidel. Kliendid on Omnivale teada andnud, et tõenäoliselt analoogne petuskeem on (ingliskeelses versioonis) liikumas ka teiste kullerfirmade kohta, kus samuti teatatakse paki kohalejõudmisest ning palutakse makse tasumiseks või kinnitamiseks vajutada lisatud lingile.

Mida teha, kui andmed on sisestatud?

Kui klikkisid lingil ja sisestasid avanenud lehel oma pangakaardi andmed, tuleks viivitamatult ühendust võtta oma pangaga, et teavitada neid krediitkaardi andmete varguse kahtlusest. Vajadusel tuleks krediitkaart ka sulgeda.

Seadmele, kuhu libakampaania jõudis, tuleks teha varundus (pildid, kontaktid) ning seejärel tehasesätete taastamine. Peale tehasesätete taastamist peaks paigaldama kõik telefoni operatsioonisüsteemi värskendused (uuendused) ning viirusetõrje ning alles seejärel taastada telefoni kontaktid, pildid ning muud rakendused.

Samuti tuleks pettuse ohvriks langemise korral kontakteeruda politseiga ning anda politseile finantskuritegu ka uurimiseks.

Kui krediitkaardi andmed on sattunud valedesse kätesse, siis tavapäraselt tehakse oste erinevates keskkondades, et hajutada riske. Sageli eelneb väga väike (näiteks ühe euro suurune) kontrollost veendumaks, et kaart töötab. Seejärel tehakse rida suuremaid oste, kuni kehtestatud limiidid on läbi.

Allikas: Omniva