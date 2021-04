Kersna koolide avamisest: loodetavasti saame koolidesse esimesena lubada algklassid

Kersna toonitas, et kindlasti ei saa üle Eesti kõik lapsed tagasi kooli. «Seda oleme näinud Covid-19 kriisis, et kui koole avada, siis nakkuskordaja hakkab tõusma. Koolid on kohad, kus on palju kontakte,» selgitas Kersna. Tema sõnul avatakse koole järk-järgult.

«Oleme ka koolide sulgemise puhul üritanud hoida koolis väikseid lapsi, kes vajavad rohkem juhendamist. Ka taasavamise puhul saame arvatavasti kõigepealt lubada 1.-4. klassid majja,» selgitas haridusminister. Kui õpilaste tagasiminek on lubatud, siis annab ministeerium ka koolidele edasised juhised.

Kersna sõnul arutab valitsus koolide avanemist järgmisel nädalal. «Praegused piirangud kehtivad 25. aprillini,» toonitas ta. Tema sõnul on valitsusel konsensus selles, et koolide avanemine on oluline, kuid tuleb arvestada ka sellega, et see omakorda võib tuua kaasa nakatumiste kasvu – oluline on seda ennetada ja kiirelt reageerida.