Joobes peaga rooli tagant tabatud Maire Aunaste lasti Maalehest lahti

«Kahjuks olime sunnitud Mairega töölepingu lõpetama, sest tema tegu oli väga ränk. Ajalehena ootame avaliku elu tegelastelt eetilist käitumist ning teeme neile etteheiteid, kui nad käituvad vääritult või seadust rikuvad,» selgitas Riikoja lehele ja lisas, et sama oodatakse ka oma ajakirjanikelt.

«2,57 promilli on väga raske joove ning sellises olekus autojuhtimine ja avarii põhjustame on väga raske kuritegu, millele ei ole mingisugust õigustust. Loodan, et sellest saab aru ka Maire ise,» lisas Maalehe peatoimetaja.