Õhtulehe peatoimetaja palus vabandust Hiina propaganda avaldamise pärast

Hiina suursaadik Li Chao kirjutab muu hulgas, et Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas on majanduslik ja sotsiaalne areng olnud muljetavaldav. «Nüüd aga kasutatakse Xinjiangist rääkides selliseid sõnu nagu «kontsentratsioonilaager», «genotsiid» ja «sunnitöö» ning need on palju tähelepanu äratanud. Tegemist on sajandi naeruväärseima vale ja kuulujutuga, millel on varjatud tagamõtted,» kirjutab Li Chao.

Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov selgitas Postimehele, et leht avaldab reklaame vastavalt kehtivale seadusele, kuid lisaks sellele on püütud tagada, et reklaamid vastaksid ettevõtte väärtustele. «Antud juhul oleme nende väärtuste vastu eksinud ja vabandame. Teeme ettevõttes töökorralduslikud muutused, et selliseid vigu tulevikus vältida,» märkis Šmutov.

Mitukümmend rahvusvahelist eksperti ütlesid märtsis avaldatud raportis, et Hiina valitsus rikub uiguuride kohtlemisel ÜRO genotsiidikonventsiooni iga punkti. Raporti koostajate hinnangul peetakse Xinjiangi laagrites kinni vähemalt miljonit uiguuri ja teiste moslemivähemuste esindajat. Ühtlasi toimub seal naiste sundsteriliseerimine.