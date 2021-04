Prantsusmaa võitleb pedofiilia romantiseerimisega

Märtsi lõpus tuli avalikkuse ette haritlane Guy Sorman, kes süüdistas tänaseks surnud Michel Foucault’d 1960ndate lõpus kuni kümneaastaste tuneeslastest poiste vägistamises. Sorman lisas, et Foucault’ käitumine on iseloomulik paljudele Prantsuse intellektuaalidele, kellele on kõik lubatud.