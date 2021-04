Andres Anvelt: politsei ülesanne ei ole ainult ohjeldada meeleavaldajaid, vaid ka kaitsta neid

Endine kriminaalpolitseiametnik Andres Anvelt selgitab, miks on Eesti politsei suhtunud märtsi viimasest päevast alates Tallinnas Toompeal ja Vabaduse väljakul kestvasse meeleavaldusse enamasti kannatlikult pealt vaadates ja kõrval seistes, olgugi et need kogunemised pole registreeritud ning rohkem kui kümne inimesega avalikud koosolekud on praegu sootuks keelatud.

Politsei näitas kohalolekut kogu aeg. See, et ta alguses ei teinud jõulisemaid käike, ei viinud võimalikke eestvedajaid, kaasakutsujaid ega õigusrikkujaid ära, on politseitaktika küsimus, mida kriisijuht peab hindama kohapeal ja siis võtma vastu operatiivotsused, kas alustada kohe jõulist sekkumist ja viia eestvedajad ära või proovida mõjutada. Ega politsei esimene eesmärk ole, et lööme kilpide ja nuiadega platsi puhtaks, siis saame kiiremini õhtule. Ei ole! Politsei teab, et igale sammule järgneb teine, nii et vaja on kannatlikkust, kannatlikkust, kannatlikkust.