Liibuv teksa on surnud. Tere tulemast, lotakad püksid!

Ega kõik meie hulgas ei ootagi piirangute lõppemist, kevade puhkemist ja kodust välja pääsemist. Sest sel teekonna varitseb ebameeldiv, enesehinnangut räsiv lõks – paar kitsaid teksaseid. Varem mahtusid lopelt jalga. Nüüd, pärast lohutussöökidega vooderdatud koroonaaega, looda sa... Kuid meil on hea uudis! Kitsad teksad võid otsekohe lahti harutada ning moekaks märsiks ümber õmmelda. Sest moepüksid on laiad! Eranditult laiad. Lõikelt lausa nii avarad, et võid üllatusega leida end tavalisest väiksema suurusnumbri sisse mahtumas!