Kes ja mis raha eest uued korterid Eestis ära ostab?

Ei olegi midagi teha: me liigume jõudsalt vana Euroopa mudeli suunas, kus lapsepõlved pikenevad. Kui meie ajal oli norm, et käi sõjaväes ära, võta naine, koli kodunt välja ja mine tööle, siis tänapäeval on põlvkondade koos elamine aina levinum. Abiellumine ja pere loomine on edasi lükatud.