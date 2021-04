Tallinna perekond suri ühekorraga koroonasse

«Võimalus, et siin oli tegu eriti ohtliku viiruse mutandiga, on kaduvväike,» lausub viroloogiaprofessor Andres Merits. Ka viroloogiaprofessor Irja Lutsar nendib, et kuigi kõrgenenud suremusega seostatud Briti tüvi moodustab meil nüüd 80 protsenti haigusjuhtudest, pole päris uute muteerunud viiruste teket Eestis seni tuvastatud. Eeldusi selleks on olnud: on nähtud, et viirus ja selle põhjustatud sümptomid püsivad mõne väga tugeva immuunpuudulikkusega inimese organismis pikka aega. Sellist olukorda on maailmas seostatud nii LAVi kui ka Briti tüve sünniga.