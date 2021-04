RMK partneritest said suurannetajad

Sügisesteks kohalikeks valimisteks valmistuvad erakonnad on asunud aktiivselt kampaaniaraha koguma. Aasta esimese kolme kuuga on parteid kogunud üle 332 522 euro annetusi. Toetajate nimekirjast leiab nii esmakordselt erakondadele annetanud tehnoloogiaettevõtjaid kui ka erakondadele vanu tuttavaid rahastajaid. Viiekohalise summa annetas parteidele seitse ettevõtjat, kellest kahel on seos RMKga.

Edukaim rahakoguja oli selle aasta alguses Keskerakond, kogudes annetusi 105 200 eurot. Valitsusvahetuse järel tegi Keskerakond annetustekampaania, kus mitmetelt erakonna juhtliikmetelt ja parlamendiliikmetelt laekus erakonnale kas annetuse või liikmemaksuna neljakohaline summa. «Eesmärk oli saada annetusi, et oleks likviidne rahavool olemas,» selgitas Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi. Kui palju mõjutas algatust jaanuari alguses lahvatanud Porto Franco skandaal, mistõttu jäi ka vabadusest mõneks ajaks ilma erakonna suurannetaja Hillar Teder? «Kindlasti seda aktsiooni mõjutasid kõik need sündmused, mis aasta alguses erakonnaga toimusid, sealhulgas ka need kahtlustused,» sõnas Hanimägi, kinnitades, et tema Tederiga suhelnud ei ole. Ka pole mullu erakondadele kokku 240 000 eurot annetanud Teder sel aastal ühtegi eurot erakondadele annetanud.