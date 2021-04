Kuller virutas 15 000 euro jagu pakke

Peks võeti­ 2017. aasta oktoobris tööle firmasse, mis alltöövõtulepingu järgi pakub DPD Eesti filiaalile kulleriteenust. Vargused võinuks jääda olemata, kui keegi oleks vaevunud kontrollima noormehe tausta ja juhiluba, mida firma juhi sõnul üldiselt alati tehakse. Nimelt oli teda varem süstemaatilise juhiloata sõitmise eest kriminaalkorras mitu korda karistatud. Enda sõnul oli Peks juhiloa saanud Taanis, kuid politsei ametliku päringuga kukkus see legend ära. Niisiis võeti firmasse tööle autojuht, kellel polnud autojuhiluba. Et tegemist on ka vargaga, selgus alles natukene hiljem.