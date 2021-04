Valdo Põder: politseinikke saatsid päev otsa mõnitused

Oma tegevuses lähtume Eesti asutuste ohuhinnangutest. Eelkõige terviseameti ohuhinnangust, milles on öeldud, et seoses tänase tervisekriisiga on sellised kogunemised väga kõrge oht nakkuskolde tekkimiseks. Me nägime, et Lossi platsi ees toimuvad meeleavaldused muutusid järjest suuremaks. Esimestel päevadel oli umbes 30 inimest ja hajutatus oli tagatud, aga mingil hetkel oli platsil 200 inimest ja nad ei mahtunud sinna enam ära. Sinna tekkisid ka söök ja jook. Inimesed jõid ühest pudelist, mis käis ringi. Terviseameti hinnangul on see kõrgendatud oht ja me pidime midagi ette võtma. Ma tuletan veel meelde, et politsei ei ole ühtegi avalikku koosolekut ära keelanud, vaid püüame tagada, et need viidaks läbi tänases tervisekriisis ettenähtud reeglite raames.