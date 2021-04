Spordiringkonnas on üldlevinud teadmine, et pallimängudes lähevad asjad rohkem üle piiri kui üksikaladel. Mõneti on see ka loogiline, sest vastutus mängu ajal jaguneb, lisaks on tiimikaaslaste mõjutus eriti noortele tugevam. Halba eeskuju annavad tihti ka treenerid ise, kahjuks on selliseidki lugusid meediast läbi käinud. Mitmed tipud tunnistavad, et treenerite teavitustööd napib ja tihti õpitakse valusalt oma vigadest.