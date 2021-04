Pärast kaheaastast ootamist peaministriks saanud Kaja Kallas töötab enda sõnul pinge all tavaolukorrast isegi paremini.

Kaja Kallast riivab veidike, kui tema naljade peale ei naerda, loen ööl enne intervjuud peaministri mõne aasta tagusest memuaarteosest «4 aastat Euroopa Parlamendis». Eestis seda ette tulnud palju sagedamini kui Euroopas. Praegu on muidugi sootuks sünge aeg ja põhjust lustida vähestel, küllap ka Kaja Kallasel, kes pidanuks valimistulemuste põhjal saama valitsusjuhiks vanal heal 2019. aastal), kuid jäi Keskerakonna, Isamaa ja EKRE salalepe...

Opositsioon väidab, et Kaja Kallas salastas koroonaandmed. Miks?

Vastupidi. Mina just tegin kõik need numbrid ja raportid, mida situatsioonikeskus annab, avalikuks kõigile riigikogu liikmetele. Kui oli eelmine valitsus, siis need andmed ei olnud kättesaadavad.