Mis siis juhtub, kui inimene ei naera? Siis ta on haige! Tasakaalu emotsioonides on loodus nii andnud. Kui rõõmu pool kukub ära, siis on väga kurb lugu. Ja paraku neid inimesi on meie seas palju. Mõnele käib naer üldse närvidele – mida kurat sa itsitad siin?