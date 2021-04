Herem Ukraina relvajõudude ülemale: Eesti tunnustab Ukrainat

«Kõne eesmärk oli kinnitada, et Eesti tunnustab Ukraina suveräänsust ja territoriaalset terviklikkust ning on jätkuvalt pühendunud Krimmi ebaseadusliku annekteerimise mittetunnustamispoliitikale,» ütles kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem kinnitades, et Eesti kaitseväe Ukraina pidev toetamine jätkub.

Lisaks Heremi sõnul sai vestluse käigus tõdetud, et koroonaviiruse tõttu on küll enamik kahepoolse koostöö tegevusi ootel, kuid jätkame nendega nii kiiresti kui võimalik.

«Tihe praktiline sõjaline koostöö meie vägede vahel on parim viis näidata meie alistumatut pühendumust Ukrainale. Lisaks jätkub meil pidev informatsiooni vahetus, mitte vaid strateegilisel, vaid ka taktikalisel ja tehnilisel tasandil,» lisas kindralleitnant Herem tuues välja, et kõnealusteks tegevusteks on kindlasti Eesti kaitsejõudude osalemine Ukraina iseseisvuspäeva paraadil ja Eesti mereväelaste osalemine Ukraina õppusel Sea Breeze.

Samuti tundis kindralleitnant Herem huvi eelseisva NATO kaitseväe juhatajate kohtumise eel, kas Eesti saab kohtumisel midagi Ukraina toetamiseks isiklikult välja pakkuda.

Ukraina relvajõudude ülem kindral Ruslan Khomchak tänas Eesti kaitseväe juhatajat avaldatud toetuse eest ning ütles, et praegune eskalatsioon Venemaa poolt ei ole neile midagi uut, eriti olukorras, kus osa Ukrainast on okupeeritud. Kindral Khomchak viitas oma telefonikõnes, et lisaks piiritagustele vene üksustele on okupeeritud aladel pea 100 000 vene relvajõudude võitlejat.