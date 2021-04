Lagle Parek: ei maksa kunagi karta!

Mingil määral on muutnud, aga mitte palju. Kloostrielu on vaikne ja rahulik, siit ei liigu suuri inimhulki läbi.

Kõige rohkem peaks ühte asja meeles pidama: ei maksa kunagi karta! Kui ma vaatan tagasi – mul on olnud palju võimalusi eri kombel elada, erinevates tingimustes jne –, ei ole ma päris veendunud, et mugav ja hea elu on kõige huvitavam.

Võib olla lõks, aga ma ei oska öelda. Kui vaatan tagasi oma elu peale, siis olen tajunud, et see on olnud väga huvitav, olen väga huvitavaid asju näinud. Huvitav on teada, mida sa ise jõuad kanda ja mida sa ei jõua ning mis tekitavad sinus tõsiseid probleeme. Raskused teevad elu minu meelest huvitavaks. Need on väljakutsed.