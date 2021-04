Parempoolsete leppimisplaan leidis juhatuses leige vastuvõtu

«Muutus Isamaas on vajalik, et lõpetada otsustamatuse ajastu Eesti poliitikas. Pandeemiast tingitud kriis nihutab jõujooni maailma majanduses ja poliitikas, kuid loob ka uusi võimalusi tarkadele ja julgetele. See võimalus ei ole avatud igavesti ehk valikuid tuleb teha nüüd ja praegu. Eesti otsustajate poliitilisest julgusest sõltub, kas tuleme kriisist võitjana välja või jääme pikaks ajaks vinduma,» sõnastatakse mitmele leheküljele mahutatud Parempoolsete plaanis, allakirjutajad Kristjan Vanaselja, Lavly Perling, Siim Kiisler, Kaido Kukk, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Priit Värk, Andero Laur ja Tõnis Kons.