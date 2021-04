Keskkonnaamet trahvis Breivelit selle eest, et ta korraldas ja pidas ilma loata metsseajahti. Väärteole lisab pikantsust, et Breivel on riigikogu jahimeeste toetusrühma juht, Eesti jahimeeste seltsi juhatuse liige, endine Ida-Viru maavanem ja muidu tuntud mees.