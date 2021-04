Eesti lühiuudised

Ilves soovitas peatada kõik sissesõidud Venemaalt

Ametist lahkunud president Toomas Hendrik Ilves algatas sotsiaalmeedias arutelu, et ehk on praegu aeg panna julgeoleku huvides pausile kõigi Venemaa kodanike sissesõit. «Võib-olla tuleks panna pausile kõik, ma pean silmas kõik visiidid Venemaalt. Kuni Krimmi invasioonini nõudsid need inimesed ülbelt viisavaba reisimist Euroopa Liiduga. Külmutagem viisad, välja arvatud perekondlike hädajuhtumite puhul. Kaalul on Euroopa julgeolek. Aitab,» kirjutas Ilves Twitteris. Ilvese postitus kogus sadu kommentaare ning pühapäeva õhtul tegi president täienduse: «Kõigile lugematutele trollidele, kes trügivad ja säutsuvad mu juures: asi ei ole minus,» kirjutas ta. Ta märkis, et kui Venemaa ründab Ukrainat, millele viitab sõjatehnika transport Ukraina piiride lähedusse, siis on viisade küsimus Euroopas teemana päevakorral. «Kas minuga või ilma minuta,» kirjutas Ilves. PM