Emakeele eksamist võib saada õpilasele füüsiline väljakutse

Gustav Adolfi gümnaasiumi abiturient Katariina Järve sooritab täna koos mitme tuhande eksaminandiga eesti keele riigieksamit. «Mina enda kooli näitel julgen küll väita, et eksami ettevalmistus ja konsultatsioonid on ka video vahendusel väga hästi toiminud,» lausus ta ja lisas, et distantsõpe on temale eesti keele õppeaines hästi sobinud. «Õigekirjareegleid saab õppida ka veebi teel ning raamatute ja loetud kirjanduse ülevaadet saab ka iseseisvalt edukalt teha,» märkis Järve. Siiski täpsustas ta, et eesti keeles on ta ka pigem tugevapoolne. Matemaatika eksamiks valmistumisel oleks aga Järve hinnangul vaja rohkem kohapealseid konsultatsioone.