Poliitikute tühjad lubadused: ligi poolest miljonist brutopalgatõusust läks annetamisele vaid väike osa

«Kui keegi on leegitsev sotsialist, siis ta kindlasti suure uhkusega ütleb, et toetab LGBT ühingut. Juhul aga, kui ta on viisakas keskerakondlane, siis ta võib olla küll liberaalne, aga ta ikkagi ei taha, et tema keskealine valija teaks tema sellekohasest annetusest,» sedastas Rammo.

Rammo oletas, et poliitikud ei taha seetõttu oma annetusi avalikustada, et see võib neile mainekujunduslikult halvasti mõjuda.

«Seda ma muidugi tahaks teada, kas poliitik valetab, kui ütleb, et annetab. Samas on seda infot raske kätte saada, sest organisatsioonid saavad annetusi kinnitada vaid annetaja loal,» sõnas Rammo. Mitmed organisatsioonid pärinud Vabaühenduste Liidult, kuidas Postimehe päringule vastata.

Ta arvas, et poliitikutel on õigus teave annetamise kohta endale jätta ja et ühiskond peaks aktsepteerima, et palk igal aastal tõuseb.

Vabaühenduste Liidu huvikaitse juhi Alari Rammo sõnul ei peaks poliitikud lubama, et annetavad. «Muidugi tahavad endale positiivset tähelepanu, aga annetamise teema on mu meelest natukene silmakirjalik,» märkis Rammo.

Lehise arvates peaks ministritesse ja riigikogu liikmetesse suhtuma erinevalt: nimelt on ministril keelatud igasugune lisategevus, kuid riigikogulased võivad tegeleda ettevõtlusega, töötada erasektoris. Lehis märkis, et vähemasti eelmisel aastal oli valitsuse töökoormus kriisi ajal erakordselt suur ning mingit lisatasu poole ööni kestvate koosolekute eest neile ei makstud. «Ametnikele maksti,» näitlikustas Lehis.

See on ka üks praeguse kriisi paradokse: kõrgemate riigiteenijate ametipalkade indeks võtab arvesse mitte keskmise palga tõusu, vaid kogu sotsiaalmaksu laekumise.

Lehis märkis, et kõrgemate riigiteenistujate palkade indekseerimise valem võimaldab ka palkade vähenemist. «Enamik «sihtgrupist» oli eelmisel aastal veendunud, et 2021. aasta indeks nende palka vähendab. Üllatuseks selgus, et ei vähenda,» sõnas Lehis.

«Ja kui annetamisest keeldutakse, siis ka see on väga selge ja arusaadav otsus,» lisas ta.

Teisalt möönis ta, et on tundlikes valdkondades tegutsevaid MTÜsid, kellele annetamist ei taheta avalikustada – see võib kahjustada annetuse saajat.

Liis Ehrminger, Eesti Punase Risti kommunikatsioonijuht

Liis Ehrminger, Eesti Punase Risti kommunikatsioonijuht. FOTO: Erakogu

«Kui korraldame annetuskampaania, siis jagame ka infot, kuidas rahakogumine edeneb. Üks asi on annetaja nime avaldamine, mida teeme vaid tema loal. See aga, mitu inimest ja mis summas on mõnd heategevat ettevõtmist toetanud, on igati õigustatud küsimus ja avalik info.

Paljude ettevõtete ja ka eraisikute jaoks on heategevusse panustamine maailmavaateline sõnum. See näitab, et neile läheb korda, mis ühiskonnas toimub. Abiorganisatsiooni vaates on see kinnitus, et meie tegevust usaldatakse ja et oleme õige asja eest väljas.»