Gümnaasiumilõpetajad avasid eksamihooaja

Ohutusmeetmete rakendamiseks andsid eksamikirjutajad reedel koroonaproovi, kuhu registreerus 2930 inimest, kellest positiivse testitulemuse saanud saavad eksami sooritada lisaeksami ajal. Käesoleval õppeaastal korraldatakse riigieksamitele veel üks täiendav lisaeksam, nii et igas aines on võimalik riigieksamil osaleda kolmel päeval.

Haridus- ja teadusminister Liina Kersna sõnas eksaminandidele, et usub, et erakordsel ajal eksami sooritamisest räägitakse veel kunagi ka lastelastele. «See aeg oli nõudlik. Olude sunnil õppisite palju distantsilt – ning seetõttu pidite rohkem pingutama iseseisvalt. Olete võtnud oma õppimise eest rohkem vastutust, võidelnud käegalöömise meeleoludega ning jõudnud täna siia. See ei ole olnud lihtne,» tänas Kersna eksamitegijaid endast parima andmise eest.