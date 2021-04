Eesti teaduste akadeemia järelhüüe Anto Raukasele

Aastast 2017 oli Anto Raukas Tallinna tehnikaülikooli emeriitprofessor. Ta on kirjutanud 34 ja toimetanud üle 120 raamatu, avaldanud üle 500 teadusartikli, ligikaudu 800 lühiartiklit, üle 800 publitsistliku ja populaarteadusliku artikli, mis on ilmunud umbes 30 riigis. Ta on olnud juhendajaks 15 kandidaadi- ja 5 doktoritööle.