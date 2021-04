Poliitikud Ilvese ideest: teostamatu ja äärmuslik

Eva-Maria Liimets, välisminister

Eva Maria Liimets. FOTO: Sander Ilvest

See oleks väga radikaalne meede. Loodan, et meie suhted Venemaaga ei arene nii kaugele, et tuleks astuda nõnda drastilisi samme. Piiri sulgedes lõikame läbi kontaktid Vene kodanikuühiskonnaga ja demokraatlike jõududega. Inimestevahelised kontaktid ning nende jätkumine on Vene inimeste toetamiseks väga olulised. Samuti teeks see suuri takistusi perekondlikule läbikäimisele ja suhetele Euroopa Liidus ning Venemaal paiknevate sugulaste vahel.