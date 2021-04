Kui tätoveering on nuhtlus, millest tahaks lahti saada

Sama tunnistab ka mu noor kolleeg, kel on kaheksa tätoveeringut, kõik keha nendes piirkondades, mida töökeskkonnas ja tavariietuses nii väga näha pole ja mis kõrvalistes liigset huvi ega küsimusi ei tekita. «Aga möödunud sügisel otsustasin täiesti suvaliselt emotsiooni ajel, et ma ikkagi tahan käele mingit lille,» räägib ta. «Kaks kuud hiljem – vist isegi varem – sain aru, et see oli suur viga. Jaanuaris läksin eemaldama.»