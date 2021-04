VIDEOD ⟩ Eesti koolilapsed püüavad rajakaameratesse võimlevaid karusid

Mitmed kooliklassid üle Eesti on muretsenud metsloomade tundmaõppimiseks oma kodukanti rajakaamera. Nii käiakse metsas loomadele toitu jätmas kas klassijuhatajatunni ajal või isegi pärast koolitunde. Koroonapiirangute ajal on see ülesanne küll siiski rohkem õpetajatele jäänud, sest lapsed mitmekesi koguneda pole saanud, kuid huvilised õpilased jätkavad metsas käimist siiski.

«Praktiliselt kõik koolid alustavad sellest tasemest, et lapsed ütlevad kähriku kohta skunk ja mägra kohta pesukaru,» nentis ta. Ainuüksi õpikuteadmisest Arusoo sõnul ei piisa ja algklasside lapsi on rajakaamerate abil kohaliku metsaeluga märksa lihtsam tutvustada. «Loodusharidus - kas see on õpik faktidega või see, et ma tunnen loodust ja armastan seda korraga? See on selline rohkem tunnetuse ja tähenduse tajumise tee,» arutles Arusoo.

Nurme kooli rajakaamerasse jäi aprilli algul näiteks edev karu, kes nägi tõsist vaeva nii soolaposti kangutamise kui ka toiduämbriga maadlemisega. Teisel päeval jäi kaamerasse aga rebane.

«Põhiidee ongi see, et mitte kaamera ei saada kusagilt metsast pilte, vaid on regulaarne minek metsa,» kirjeldas ta. Koos õpetajaga minnakse metsa, jäetakse loomadele süüa ja järgmisel korral on näha, kui suur huvi on loomadel toidu vastu olnud ja mida on rajakaamera jäädvustanud.

Metsloomadele süüa viies oskavad Arusoo sõnul lapsed teadvustada, et see on ka päriselt kellegi kodu. «See ei ole enam abstraktne. Kui telekast vaadata Aafrika savannide filme, siis see kõik on ikkagi meist kaugel. Need on teised loomad,» selgitas ta. «Me näeme autoaknast kitsi ja vahel läheb jänes üle tee. Üldiselt me ei näe loomi väga palju,» tõdes Arusoo. Ent just loomade abil on tema sõnul lastele lihtsam loodustunnetust õpetada.

Mõnes koolis on rajakaamera jaoks lapsevanemad raha ise kokku kogunud, mõnes on rajakaamerat toetanud kool. Nii on koolilaste rajakaamerate liikumisega liitunud mitmeid koole üle Eesti: Värska gümnaasium, Nurme kool, Kiviõli I keskkool ja paljud teised, kelle kaameratesse on jäänud terve karupere või näiteks kährikud. Arusoo sõnul ei panda kätt ette ka suuremate linnade koolile ja rajakaamera koha leiaks igale klassile. «Kindlasti leiab võimaluse. Eesti on nii väike,» kinnitas ta.