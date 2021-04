«Oleme väga tänulikud, et need tingimused aitavad meil uuesti jumalateenistustega alustada,» ütles Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Viilma. Tema sõnul saavad nad end kohandada kenasti ära uutesse raamidesse.

Kuna muuseumid, näitused ja jumalakojad tohivad esialgu lahti olla vaid kuni kella 19ni, siis Viilma sõnul ei ole ka see probleem, sest praegu ei ole kirikul jumalateenistusi, mis peaksid toimuma pärast seda kellaaega. «Laulatused, matusetalitused, õhtupalvused – usun, et kõik kogudused saavad organiseerida oma tegevust nii, et need lõppeksid õhtul selleks ajaks,» lisas Viilma.