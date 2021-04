Haridus- ja teadusminister Liina Kersnale (RE) teeb rõõmu, et nendest õpetajatest, kes on soovi avaldanud, on vaktsineeritud pea 100 protsenti. «Kahjuks tuleb öelda, et üldharidustöötajate vaktsiiniga hõlmatus on 54 protsenti,» nentis ta.

Kersna sõnul on väga suured maakondlikud erinevused: «Tartumaal ja Saaremaal on vaktsineeritud üle 60 protsendi koolide töötajatest. Kokku kümnes maakonnas on õpetajate vaktsineerimise hõlmatus üle 60 protsendi. Ida-Virumaal on see vaid 30 protsenti ja Harjumaal vaid 49 protsenti.» Ministri sõnul ei ole õpetajad lihtsalt seda soovinud. Eestis on alla poole üldhariduskoolide õpetajatest soovinud ennast vaktsineerida.