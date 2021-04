Tallinn osaleb Kosmoseagentuuri projektis 50 000 euroga

ESA BIC Eesti esimese viie aasta ehk 2017-2021 tegevuseesmärk oli võtta kuni kaks aastat kestvasse äriinkubaatoriprogrammi vastu 20 kosmosetehnoloogia iduettevõtet - kümme Tartusse ning kümme Tallinna. Kaheksa taotlusvooru jooksul on programmiga liitunud 19 kosmosetehnoloogia iduettevõtet, sealhulgas kümme Tallinnas ja üheksa Tartus. Esimesel kolmel Tallinna idufirmal on programm läbitud ning neist on saanud vilistlased, kuid töö nende toetamiseks jätkub. ESA Eesti äriinkubaatoriga seotud ettevõtted on saavutanud edu nii Eestis kui Euroopas. Kolme tegutsemisaasta jooksul on ESA Eesti äriinkubaator Tallinnas loonud 43 töökohta ning tasunud tööjõumaksudena riigile üle 494 tuhande euro. Täiendava rahastusena on Tallinna äriinkubaatori iduettevõtted kaasanud 3,1 miljonit eurot investeeringuid ning nende kumulatiivne müügikäive ületas eelmise aasta lõpus 2 miljonit eurot.