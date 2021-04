Täpsustused NETSi eelnõule leidsid komisjonis heakskiidu

«Pean väga oluliseks, et ühiskonnas ei leviks valeinfo ja valehirm. Jutt sellest, et politsei- ja piirivalveamet ning terviseamet saavad mitmeid uusi õigusi, ei vasta tõele,» ütles komisjoni esimees Siret Kotka (Keskerakond).

Kotka märkis, et need õigused on korrakaitseseaduse alusel olnud kogu aeg nii terviseametil kui politseil. «Eelnõu võimaldab PPA-l aidata terviseametit nii vähe kui võimalik ja niipalju kui vaja,» selgitas Siret Kotka, lisades, et EKRE fraktsioon võttis kõik oma muudatusettepanekud tagasi.