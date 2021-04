Soome valitsus hoiatab naaberriikidesse reisimise eest

Siseminister Ohisalo soovitas inimestel sel suvel puhata turvaliselt kodumaal. «Tõsiasi on see, et oht varitseb kohe väljaspool Soome piire. Vaadakem Venemaa, Rootsi või Eesti poole - seal on olukord endiselt ülimalt tõsine,» ütles siseminister pressikonverentsil.