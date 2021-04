Kohtunikul tuleb psüühikahäirega patsient isiklikult ära kuulata ka pandeemia ajal

Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas täna avaldatud määruses, et inimese kinnisesse asutusse tahtevastasele ravile paigutamisel peab kohtunik ta isiklikult ära kuulama ning see ei saa üldjuhul toimuda näiteks videosilla teel. Samuti peab patsiendile määrama esindaja enne esialgse õiguskaitse tähtaja pikendamist, leidis riigikohus.

Riigikohus: video vahendusel ärakuulamine pole isiklik

Isiklik ja suuline kohtumine on riigikohtu hinnangul vajalik, et kohtunik tajuks patsiendi seisundit ja saaks vahetu mulje põhjal kujundada siseveendumuse, kas inimese kinnisesse asutusse paigutamise eeldused on täidetud, et tema vabadust ei võetaks põhjendamatult.