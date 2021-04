Kultuuriobjektide valimine lükkus riigikogu komisjonis edasi

Hääletus soovitakse komisjonis läbi viia 3. mail, misjärel läheb eelnõu otsustamiseks riigikogulaste lauale.

Päev enne kultuurikomisjoni koosolekut saatsid sotsiaaldemokraadid protesti, milles taunisid kultuuriehitiste kavandatavat salajast valimist. Riigikogu juhatus arutab protesti neljapäeval.

Komisjoni esimees Aadu Must (KE) lükkas jutu salajasest hääletamisest ümber. «See on alati avalik. Protseduur näeb välja selline, et hääletamine käib sedelitega, mis ei tähenda, et see on salajane – igaüks kirjutab pingereas oma eelistused, aga sedelil on nimi pea ja see lisatakse pärast ilusasti klambriga protokolli juurde,» selgitas ta.

Must kinnitas, et vaatamata üksikutele episoodidele on kogu valikuprotsess kulgenud normaalselt ja rahulikult. «Muidugi on ka infomüra ja tundub, et suur infomüra üleüldse on tingitud sellest, et konkurss langeb kohalike valimiste ette. See mõjutab kohe tugevasti. Mis puutub arvamustesse, siis neid on meil tõepoolest nii palju, et võib viia süle ja seljaga,» tähendas kultuurikomisjoni esimees.