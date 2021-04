Kristjan Jaani: ma ei saa kommenteerida kapo ohuhinnanguid

Küll tõdes Jaani, et politsei viibis meeleavaldusetel terviseameti, mitte kapo palvel.

«Kui me räägime ohuhinnangutest, siis me räägime eelkõige ohuhinnangust, mille on andnud terviseamet lähtuvalt tänasest hädaolukorrast. See on see ohuprognoos, mille alusel on palutud järelvalvesse appi politsei- ja piirivalveamet (PPA),» ütles Jaani.

«Kui me räägime sellest, milliseid tegevusi ja miks PPA tänavatel on teinud, siis terviseameti ohuprognoos nägigi ette, et kõrgendatud risk on olemas, kui välitingimustes koguneb rohkem kui 10 inimest ja nad ei ole hajutatult,» selgitas Jaani ja jätkas: «Sellest lähtuvalt valis PPA koos terviseametiga oma taktika ja selgitas inimestele, kuidas inimesed peaksid distantsi hoidma, et ei oleks ohtu, et nad saaksid kaasa nakkuse,» vastas siseminister Jaani Mart Helme küsimusele ohuhinnangute kohta.

Jaani tõdes, et kapo koostatud ohuhinnangute olemasolu ja sisu pole tal võimalik selgitada. «Kui me räägime ohust põhiseaduslikule korrale, siis selliseid ohuhinnanguid annab kaitsepolitseiamet. Need ohuhinnanguid on seaduse alusel kaitstud ja salajase tasemega ja neid ma siin kommenteerida ei saa.»

Riigikogu liikme Mart Helme (EKRE) sõnul on tal infot, et kapo ei näinud meeleavaldustes ohtu. «Keegi valetab, aga ma ei tea, kes see täpselt on. Me oleme kapolt saanud informatsiooni, et nende ohuhinnang ei ütle, et eksisteerib oht põhiseaduslikule korrale. Kui te räägite 2+2 reeglist ja 10-liikmelistest kogunemisest, siis need ei saa olla ohuks põhiseaduslikule korrale. Küll saab põhiseaduslikule korrale olla ohuks see, kui riigi kõrgem poliitiline juhtkond pole asjaoludega piisavalt kursis ega ole andnud omapoolset nõusolekut, suuniseid ja heakskiitu politsei tegevustele. See on tõsine probleem, sest see räägib sellest, et meil puudub tsiviilkontroll jõustruktuuride tegevuse üle,» sõnas Helme.

Jaani kordas üle, et politsei hoidis meeleavaldustel korda muudel põhjustel. «Sõltumata sellest, et julgeolekuasutuste poolsed ohuhinnangud on salastatud, on PPA ülesandeks tagada avalik kord. [---] Kui toimuvad meeleavaldused, siis politsei ülesanne on olla ka ennetavalt väljas. Esmane ülesanne on kaitsta meeleavaldusel osalejaid, et nende kogunemis- ja sõnumivabadus oleks tabatud. Lisaks ka see, et tervis oleks kaitstud.»