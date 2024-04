Uuring: inimeste soov riiki kaitsta on kasvanud

Ajateenistuse alguses on ajateenijate ootused seotud eelkõige oma individuaalse arenguga, kuid teenistuse lõpuks mõistetakse, et olulisem saavutatud eesmärk on reservväelaseks kujunemine ja riigikaitsesse panustamine. Ajateenistus avardab suhtlusringkonda, 72% ajateenijatest leidsid endale ajateenistusest häid tuttavaid, kellega soovitakse jätkata suhtlemist ka peale ajateenistuse lõppu. Kümnest ajateenijast kuus leiavad, et nad said ajateenistusest kasulikke teadmisi ja oskusi ning muutusid enesekindlamaks ja füüsiliselt tugevamaks. Siiski on ajateenistuse läbinute seas kolmandik ajateenijaid, kes peavad läbitud ajateenistust enda jaoks aja raiskamiseks, kuid seda erinevatel põhjustel. On neid, kes tulevad kõrgete ootustega teenistusse, ja on seetõttu kriitilised, kui nende ootused ei täitu. Kuid ka neid, kelle eelhäälestus teenistusse tulles on negatiivne, mis kandub üle vastumeelsusesse teenistusülesannete täitmisel ja päädib tunnetusega, et tegemist oli raisatud ajaga nende elus.