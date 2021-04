Rajakaamerad toovad koolilastele looduse lähemale

Mitmed kooliklassid üle Eesti on muretsenud metsloomade tundmaõppimiseks oma kodukanti rajakaamera. Nii käiakse metsas loomadele toitu jätmas kas klassijuhatajatunni ajal või isegi pärast koolitunde. Koroonapiirangute ajal on see ülesanne küll siiski rohkem õpetajatele jäänud, sest lapsed mitmekesi koguneda pole saanud, kuid huvilised õpilased jätkavad metsas käimist siiski.

«Praktiliselt kõik koolid alustavad sellest tasemest, et lapsed ütlevad kähriku kohta pesukaru ja mägra kohta skunk,» nentis ta. Ainuüksi õpikuteadmisest Arusoo sõnul ei piisa ja algklasside lapsi on rajakaamerate abil kohaliku metsaeluga märksa lihtsam tuttavaks teha. «Loodusharidus – kas see on õpik faktidega või see, et ma tunnen loodust ja armastan seda korraga? See on rohkem tunnetuse ja tähenduse tajumise tee,» arutles Arusoo.