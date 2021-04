Siseminister: ma ei saa kommenteerida kapo ohuhinnanguid

Tellijale

Küll tõdes Jaani, et politsei viibis meeleavaldustel terviseameti, mitte kapo palvel.

«Kui me räägime ohuhinnangutest, siis me räägime eelkõige ohuhinnangust, mille on andnud terviseamet lähtuvalt tänasest hädaolukorrast. See on see ohuprognoos, mille alusel on palutud järelevalvesse appi politsei- ja piirivalveamet (PPA),» ütles Jaani.

«Kui me räägime sellest, milliseid tegevusi ja miks PPA tänavatel on teinud, siis terviseameti ohuprognoos nägigi ette, et kõrgendatud risk on olemas, kui välitingimustes koguneb rohkem kui kümme inimest ja nad ei ole hajutatult,» selgitas Jaani. «Sellest lähtuvalt valis PPA koos terviseametiga oma taktika ja selgitas inimestele, kuidas inimesed peaksid distantsi hoidma, et ei oleks ohtu, et nad saaksid kaasa nakkuse,» vastas siseminister Jaani Mart Helme küsimusele ohuhinnangute kohta.