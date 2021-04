Alatskivi hooldekodu jäi tähelepanematuse tõttu ilma õendusteenuse lepingust

Ligi 50 kohaga Alatskivi hooldekodus on 15 voodikohta hooldusravi vajavatele patsientidele. Haigekassa on sealt juba aastaid lepinguga õendusabiteenust tellinud.

Näiteks kuni selle aasta septembrini on haigekassa neile eraldanud ligi 300 000 eurot, mis on pool kogu maja eelarvest.

«Totaalne informatsioonipuudus. Eelnevatel kordadel on alati olnud info käepärast, seekord kahjuks saime kokku kaks e-kirja. See oht on tõesti olemas, et teenus katkeb, inimestel läheb palju raskemaks õendusabiteenusele pääseda,» rääkis Peipsiveere hooldusravikeskuse juhataja Janno Tomson.