Maheda murtud gamma ja puhaste pindade pooles tuntud moelooja Karin Rask tegi sel kevadel korraliku tagurpidisalto. Kannapööre oleks selle kohta selgelt vähe öelda! Korraga löövad kollektsioonis laineid kirkad värvid, uljad mustrid ning uue elu on saanud pikka aega põlu all olnud sitsikangad. Just nii! Sitsikleit on selle kevade hitt. Parajat nostalgialaksu kandev, täpselt ajarütmiga kokku kõlav loodussäästlik ulakus.