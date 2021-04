Eile kirjutas Postimees, et haridustöötajate vaktsineerimine on edasi liikunud rahulikul sammul: Harjumaal on vaktsineeritud õpetajaid 49 protsenti, Tartumaal üle 60 protsendi. Tallinna linn leiab, et haridustöötajatele võiks pakkuda seda vaktsiini, mida nad ise eelistavad.