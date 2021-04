Tallinn on hädas purskkaevudes kümblevate kodututega

Linnaasutuse Kadrioru Park tehnikaosakonna juhataja Markko Maasik rääkis ERR-ile, et neile on teada kilode kaupa paberit kaasas vedav «paberimees», kes kipub kaeve pärast enese pesemist paberiga ummistama.

«Kui üldiselt on olukord Tallinna purskkaevudega paremaks läinud, siis «paberimees» on meid viinud enesevalitsemise piirini,» nentis Maasik. Mees on tegutsenud juba paar aastat ja Maasiku sõnul seaduslike meetoditega teda takistada ei saa.

Mupo sõnul on sellised tegutsejad kavalad ja teavad, millisel kellaajal on vähem tunnistajaid, kes korrakaitsjad välja kutsuks. Tihtipeale on reostaja patrulli saabumise ajaks kadunud ja jätnud ka pesu vedelema. «Tegemist on sotsiaalse probleemiga ja mupo kahjuks seda lahendada ei saa. Pigem tegeleme tagajärgedega ja püüame võimalikult palju murede-kaebuste lahendamisel kaasa aidata,» lisas amet.