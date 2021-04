Rahandusminister Keit Pentus-Roismannus ütles neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et kogu taastefondi rakendamine on võimalik siis, kui kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on oma protseduurid lõpuni viinud. Ministri sõnul ei saaks mingil juhul lasta juhtuda, et Eesti jääks taastefondi rakendamist blokeerima.