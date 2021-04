Saarts: Kaljulaidi jätkamiseks oleks vaja koalitsioonierakondade omavahelist kokkulepet

«Ma näen, et ainukene šanss on see, et koalitsioonierakonnad lepivad kokku, et nende kandidaat on praegune istuv president ja sellega minnakse ka lõpuni. Tõenäoliselt sellisel juhul tulevad taha ka Sotsiaaldemokraadid, ei ole välistatud ka Isamaa mingisuguse tiiva liitumine,» ütles Saarts.

Neljapäeval avaldatud Kantar Emori uuringust selgus, et Eesti elanikud eelistaksid järgmise presidendina näha Jüri Ratast või praegust presidenti Kersti Kaljulaidi. Neist enim poolehoidu kogus endine peaminister ning praegune riigikogu ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas – 23 protsenti vastanutest näeks teda järgmise riigipeana.

Eesti praeguse presidendi Kersti Kaljulaidi jätkamist eelistab 21 protsenti eestimaalastest. «Istuva presidendi jaoks veidike nõrk tulemus. Eeldaks, et oleks esimene,» kommenteeris Saarts.

KOV valimiste suur mõju

Kuivõrd presidendivalimised on enne kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi, siis kõikidel parteidel võib olla väike kiusatus presidendi valimiste kampaania kohalike valimiste kampaania taha haakida ja saada omale võitja oreool, selgitas politoloog.

«Soov esile tõusta ja mõlemat kampaaniat koos teha, on päris tugev ja see võib võtta ära soovi leida kompromiss. Teisest küljest kõikidel erakondadel on meeles 2016. aasta fiasko ja see on päris hoiatav näide – see pool jälle võib neid manitseda koostööle ja teatud kompromissi otsingutele,» ütles Saarts.

Presidendi valimise valimiskokku jõudmine on väga tõenäoline. Saarts märkis, et siinkohal on kõige suurem mõjutaja KOV valimiste kampaania ja parteide kiusatus neid kampaaniaid koos võtta ja püüda iga hinna eest mõlemast kampaaniast ka punkt noppida.