Valitsus pikendas alkoholimüügi piirangut mai lõpuni

Piirangu uuel perioodil ei tohi alkoholijooke müüa kell 22-10. Korraldusega kehtestatakse piirang uueks perioodiks, sest Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levik Eestis on endiselt laialdane ning nakatumine ulatuslik.

Terviseameti otsusega on Eestis koroonaviiruse laialdase leviku tõttu kehtestatud tervishoiualane hädaolukord, mille alusel on statsionaarne eriarstiabi ja üldarstiabi ümber korraldatud, et tagada eelkõige tervishoiuteenuste kättesaadavus koroonapatsientide ja seejärel teiste haigusjuhtumite raviks.

Piirangute eesmärk on ennetada ja tõkestada Covid-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut. Uue alkohoolse joogi jaemüügi õiguse piirangu vajadus tuleneb Eestis kujunenud epidemioloogilisest olukorrast.

Eesti püsib võrreldes teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega nakatumisnäitajate poolest kõrgel tasemel. Praegu levib hoogsalt koroonaviiruse nakkavam tüvi, kuid uute tüvede, eelkõige Lõuna-Aafrika või Brasiilia tüve leviku oht on väga suur. Eeltoodust nähtub, et viiruse levik on kogu Eestis laialdane.

Korralduse kohaselt on alkohoolse joogi jaemüügi õigus peatatud müügikohas, kus on lubatud alkoholi jaemüük kohapeal tarbimiseks, ajavahemikus kell 22-10. Korralduse kohaselt ei kohaldata alkohoolse joogi jaemüügi piirangut rahvusvahelisel reisijateveol kasutatava õhusõiduki pardal ning rahvusvahelise lennujaama ja rahvusvahelise sadama reisiterminali ootealal pärast pardakontrolli väravaid asuvale müügikohale.

Erand nähakse ette rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ja sadama ainult reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas, see tähendab sadama ja lennujaama puhul selle ootealal pärast pardakontrolli väravaid enne reisija pardale minekut ning rahvusvahelisi reise tegeva õhusõiduki pardal.

Lennujaama julgestuspiirangu alale ja sadama ootealale pääseb ligi vaid eraldi tasu eest ja reisijapileti olemasolu korral. Nimetatud aladel on tagatud vajaduse korral hilisem isikute tuvastamine, sest on teada, mis lennule ja istekohale või laevale inimene suundub.