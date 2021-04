Raivo E. Tamm Estonia juurdeehitusest: ma olen šokis

«Ka mina olen šokis, nagu allolevas loos mõni inimene on infarkti äärel! Ma olen koolilapsena kümnete tundide viisi Tiina Mägi juhitud Kodulinna liikumises töötanud ja korrastanud Tallinna vanalinna. Armastan oma sünni- ja kodulinna rohkem, kui midagi muud, ei kujutaks elamist mitte üheski teises linnas ette,» kirjutas Tamm ühismeedias.

Ta lisas, et on viimaste kümnendite arhitektuurilisi muutusi Tallinnas jälginud kurbusega. «Olen palju maailmas reisinud ja palju tänapäevast arhitektuuri näinud, kuid Tallinna oma mulle kohe üldse ei meeldi ja minu jaoks on kõige kuritegelikum vana arhitektuuri külge tehtavad uued käpardlikud juurdeehitused,» nentis ta.